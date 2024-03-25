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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر كيا جراند سيراتو الرسمي في مصر 2024 .. صور

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2024

تنطلق السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، هم LX FO و EX CAM والاخيرة كاملة التجهيزات HIGHLINE، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و449.900 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر سيارات السيدان التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر.

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ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية في مصر، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

كيا جراند سيراتو 2024

مواصفات وتجهيزات كيا جراند سيراتو 2024

 

  • مكيف هواء، قفل مركزي، زجاج كهربائي التحكم.
  • مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا.
  • ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية، إشارات ضوئية جانبية.
  • اضاءة LED ومصابيح ضباب.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.
  • فتحة سقف.
كيا جراند سيراتو 2024
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • عجلة قيادة "مالتي" متعددة الوظائف.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • محرك 4 سلندر 1600 سي سي.
  • قوة 130 حصان و155 نيوتن متر.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.
  • استهلاك بنزين 6.9 لتر/100 كيلومتر.
كيا جراند سيراتو 2024

أسعار جميع فئات كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية بالسوق المحلي

 

أول فئة LX FO أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي 1,449,900 جنيه.

ثاني فئة  EX CAM أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي 1,549,900 جنيه.

ثالث فئة HIGHLINE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي 1,649,900 جنيه.

كيا جراند سيراتو 2024
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