طلبت بولندا، رسميًا، تفسيرًا من روسيا؛ بعد أن أبلغت أن أحد صواريخها انتهك المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة خلال هجوم صاروخي وقع مؤخرًا على أوكرانيا، مما دفع الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تفعيل الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، وقع الحادث خلال الهجوم الروسي الكبير الثالث على أوكرانيا في الأيام الأربعة الماضية، حيث استهدف الصاروخ العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية عزمها استدعاء السفير الروسي لمعالجة الانتهاك.

ووفقا لوزارة خارجية وارسو، دخل الصاروخ المجال الجوي البولندي الساعة 4:23 صباحا بالتوقيت المحلي فوق قرية أوسيردو، وظل بين نصف ميل وميل فوق الحدود لمدة 39 ثانية قبل أن يغادره.

وأكد وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش أنه كان من الممكن اعتراض الصاروخ إذا كان يشكل تهديدا للأراضي البولندية.

ووسط تصاعد التوترات، أكد أندريه سيجنا، نائب وزير الخارجية، خططًا لاستدعاء السفير الروسي في بولندا، وتقديم مذكرة احتجاج رسمية بشأن انتهاك المجال الجوي.

ويؤكد رد الحكومة البولندية موقفها الثابت ضد مثل هذه الانتهاكات، خاصة في ضوء المآسي الماضية. وفي عام 2022، فقد مواطنان بولنديان حياتهما بسبب حادث صاروخي يُعزى إلى خلل في إطلاق نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

ويعكس طلب وزارة الخارجية البولندية تقديم تفسيرات دعوات أوسع نطاقا لإنهاء الصراع الدائر ووقف الهجمات الجوية الإرهابية على أوكرانيا.

ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، تظل بولندا يقظة في حماية مجالها الجوي وسلامة أراضيها وسط الاضطرابات الإقليمية.