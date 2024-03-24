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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 14.. باسم سمرة ينتقم من السقا وزينة تصفع فريدة سيف النصر

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة.

بدأت الحلقة باسترجاع نصار( أحمدالسقا) للتمثال من منزل عائشة ليبدأ بعدها عيسي الوزان (باسم سمرة) رحلة الانتقام من نصار.

كما شهدت الحلقة خناقة بين زينة وحماتها سترة في الشارع أمام منزل نصار وقامت زينة بضرب سترة بالقلم ردا علي إهانتها لوالدتها لبني ونس.

انتهت الحلقة ببداية انتقام عيسي الوزان من نصار بالاعتداء علي عمه صلاح عبد الله وحرق منزله فيما تلقي نصار علقة موت من رجالة الوزان.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

العتاولة أحمدالسقا باسم سمرة زينة

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