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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائى يعلن موعد دورته السابعة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد دورته السابعة، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

يستعد المهرجان مرة أخرى للاحتفاء بمواهب صناع الأفلام ودعم نمو صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي. 

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في الالتزام بالتأكيد على دور الفنون في صناعة تأثير إيجابي على المشهد السينمائي الدولي.

ومع كل دورة، يتسع دوره في احتضان الإبداع ورعاية المواهب وتشجيع الحوار الهادف داخل مجتمع الأفلام العالمي.

ويأتي المهرجان تحت رعاية مؤسس الجونة، المهندس سميح ساويرس، وتقدمه شركة أوراسكوم للتنمية، المطور الرائد لوجهات متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من مؤسس المهرجان، المهندس نجيب ساويرس.

وأكد سميح ساويرس، التزامه برعاية نمو المهرجان، قائلا: "يسعدنا أن نعلن عن موعد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بناءً على إنجازات الدورات السابقة والنجاح الكبير الذي حققته الدورة الماضية، فنحن ملتزمون بتقديم تجربة سينمائية لا تنسى سواء من خلال الأفلام أو منصة الجونة السينمائية المبتكرة".

بينما صرح نجيب ساويرس: "لقد كان مهرجان الجونة السينمائي بمثابة حجر الأساس للإثراء الثقافي والفني في المنطقة منذ دورته الأولى، ومع شروعنا في النسخة السابعة، تلقينا اهتماما قويا من شخصيات مهمة في مجال السينما من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها للمشاركة في المهرجان، ونتطلع إلى الاستمرار في العمل كمنصة ذات تأثير ملموس لصناع الأفلام والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للتواصل والتعاون وإلهام السينما المصرية والإقليمية".

وفي هذا السياق، علق عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان قائلا: "في الدورة السابقة عملنا على تحويل منطقة البلازا إلى مركز حيوي لأنشطة الصناعة، حيث اجتمع المتخصصون للتواصل ومناقشة المشاريع القادمة. وبعد ما شهدناه من نجاح، فإننا سنسعى في الدورة القادمة إلى تعزيز تجربة التواصل وتقديم منصة أكبر وأشمل لصناع السينما، كما سنستمر في تطوير الأقسام الجديدة التي استحدثها المهرجان ومنها سوق الجونة السينمائي".

وفي معرض حديثها عن رحلة مهرجان الجونة السينمائي، تشارك ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، رؤيتها للدورة السابعة قائلة: "رفع مهرجان الجونة السينمائي سقف الطموح باستمرار، من خلال التنقل عبر ركائز صناعة السينما المختلفة، كما سلط الضوء على الأصوات والروايات المتنوعة، وبينما نستعد للنسخة الجديدة، فإننا لا نزال ملتزمين بتوفير مساحة شاملة لتشجيع الحوار والإبداع والتعاون، وسنتوسع في تجربة مبادرة الجونة السينمائية للشباب، التي أطلقناها العام الماضي".

وتعد النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بتقديم تجربة سينمائية ثرية، تضم مجموعة من أبرز أفلام السنة، وحلقات نقاش مؤثرة، بالإضافة لورش العمل وغيرها من الأحداث المهمة للصناعة.

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