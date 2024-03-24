مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. السطو على معرض محمد ثروت وهذا سارق ذهب روجينا

لا زال عنصر الإثارة التشويق يسيطران على أحداث مسلسل سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خاصة مع الحلقات الأخيرة من العمل والتي يزيد فيها شغف الجمهور للحلقات المقبلة بشكل كبير.

وشهدت الحلقة الـ14 من مسلسل سر إلهي، تصاعد وتيرة الأحداث بشكل كبير، وكانت الحلقة عبارات عن مفاجأة صادمة لنجوم العمل، والتي كان من أبرزها سرقة معرض سيارات سعد (محمد ثروت)، والكشف عن سارق ذهب نصرة (روجينا)، صدمة حلا (مريم أشرف زكي)، في والدها سراج (مراد مكرم)، بعدما اكتشفت أن شاهيناز (مي سليم)، ليست والدتها الحقيقة، لفق لها والدها سراج تهمة مخدرات وأدخلها السجن، وكتب شهادة ميلادها على اسم شاهيناز، فضلا عن صدمة يحيي سليمان (أحمد مجدي) في والده سليمان بدر (محمود الحديني)، من اتخاذه دار المسنين والأيتام ستار لغسيل الأموال المشبوهة.

بدأت الحلقة ال 14 المسلسل، بمشهد جمع كلا من حلا (مريم أشرف زكي) مع نبيلة (الراقصة دينا)، التي ظهرت في أول الحلقة لتبلغها بحقيقتها، وأنها والدتها الحقيقية بدلا من شاهيناز هارون (مي سليم)، وسرعان ما سردت لها القصة الكاملة لسجنها على يد سراج.

وتنتقل الأحداث إلي فيلا سراج (مراد مكرم) والذي يدخل الفيلا مع رحمة (نهى عابدين) شقيقة نصرة (روجينا)، بعدما ردها إلى عصمته بسبب حملها، ويخبر شاهيناز حينها، أنها سوف تعيش معهم في المنزل، مما جعلها في حالة غضب شديدة.

وشهدت الحلقة صدمة كبيرة ل يحيي سليمان (أحمد مجدي) بعدما تذهب نصرة (روجينا) إلي منزل والدته وتخبره بأن والده سليمان، ليس رجل شريف، ولكنه يتخذ من دار الأيتام ودار المسنين ستار لغسيل الأموال من تجارة السلاح والمخدرات، وتعطي له كل المستندات التي تدل على ذلك، ويدخل حينها في حالة صدمة شديدة، ولكن يعطي هذه المستندات للنيابة ليتم القبض على والده الدكتور سليمان (محمود الحديني).

وتنتقل الأحداث إلى معرض سيارات سعد (محمد ثروت)، والذي اتفق مع نصرة (روجينا) على استلام شحنة سيارات كبيرة باسمه بالشراكة معها، وبالفعل يتسلم سعد السيارات، ووضعها في المخازن الخاصة بشركته، ولكنه يفاجئ بعدها بسرقة كل السيارات التي توجد في المعرض والمخزن الخاص به، ليصاب بصدمة كبيرة، كما يتم القبض عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما تتهمه نصرة بسرقة السيارات بحكم العيد المبرم بينهما.

وكشفت الحلقة أن كلا من رحمة (نهى عابدين)، وشقيقها شريف (يوسف الأسدي)، هما من سرقا نصرة (روجينا) وتم اتهام روقية (رنا رئيس)، في سرقة الذهب بدلا منهما، لتنتهي الحلقة حول مفاجأة كبيرة، وهي عدم وجود روقية في الغرفة التي حبستها نصرة فيها، لنرى خلال الحلقة الأخيرة غدا من المسلسل، ماذا ستكون نهاية ظلم، ونهاية كل شخصيات العمل، وهل نصرة ضحية أم مظلومة؟.

مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز...

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14