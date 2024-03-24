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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 14.. أحمد رزق يتزوج ملك قورة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بيت الرفاعي، أحداثا مثيرة حيث نجح “فاروق” في إتمام زواجه من ابنة عمه “رقية” ملك قورة وتم عقد قرانهما، في وجود عمه “عبد الحميد” سيد رجب، ومساعده، وزوجته “داليا” دنيا المصري التي يبدو عليها الاستياء والحزن بسبب هذا الزواج، حيث ظلت تشاهد عقد القران وهي تبكي، كما يبدو على “رقية” الحزن والإجبار على الزواج.

واكتشف “ياسين” أمير كرارة، الفخ الذي نصبه له عمه عبد الحميد و فاروق، حيث اقنعه انه يعرف مكان “جمالات” رحاب الجمل الذي يبحث عنها، والغرض انه يريد ان يوصل فاروق به، ولكن ارسل “ياسين” المعلم “سعيد” محمد لطفي لعمه كواحد من المارة ليتأكد انه وحده ليكتشف سيعيد ان فاروق ينتظره في السيارة فيبلغه ان لا يذهب هناك لانه كمين من الثنائي له.

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وكانت قد بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بيت الرفاعي بـ إخبار فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لزوجته داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري بخبر زواجه من ابنه عمه رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة.  

وحاول فاروق خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 أن يقنعها أنه يفعل هذا الأمر لينتقم من ابن عمه دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ولكنها لم تقتنع فأخبرها بأنه اتخذ قراره.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

 

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