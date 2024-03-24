حسام حسن يكشف سبب مغادرة أحمد حجازي وموعد انضمامه لمعسكر المنتخب

كشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر سبب مغادرة أحمد حجازي لمعسكر الفراعنة قبل مباراة كرواتيا في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وكرواتيا: "أحمد حجازي كان لديه ظروف عائلية طارئة وصعبة للغاية".

وأضاف "كان يجب عليه مغادرة معسكر منتخب مصر والعودة إلى السعودية، ومن الممكن أن يلحق بمباراة كرواتيا والمشاركة، لذلك وافقت على سفره".

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.