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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 خطوات للحصول على نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد.. اعرفها الآن

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

ظهرت الآن على موقع بوابة الوظائف الحكومية، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة.

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر ، الدخول على رابط نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على : https://jobs.caoa.gov.eg/ .

جدير بالذكر أن ،  المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام عن  نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية لها هي محافظات (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية) .

ومن المقرر فتح باب التظلم على  نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، غدًا الاثنين الموافق ٢٥ مارس ولمدة أسبوعين.

وبعد إعلان  نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية ،  أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه جاري استكمال الاختبارات الإلكترونية في عدد ١٢ محافظة.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.

خطوات الاستعلام عن  نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل 

  • ادخل على رابط  نتيجة الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
  • بعد أن تظهر لك صفحة الاستعلام عن حالة الطالب .. ادخل الرقم القومي
  • ادخل رقم التقديم
  • اضغط على استعلام

 

مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة 

وكان قد  أكد الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز يستعد لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا .

كما أكد  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه جاري الاستعداد أيضا لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لإستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الاولى.

 

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يناشد الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل .

وطالب  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق .

وأكد  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):
‏ https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/ 

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