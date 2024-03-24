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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل في 15 محافظة على بوابة الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية)، ومن المقرر فتح باب التظلم غداً الاثنين الموافق 25 مارس ولمدة أسبوعين. 

 استمرار الاختبارات الإلكترونية

من ناحية أخرى جار استكمال الاختبارات الإلكترونية في 12 محافظة.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمية وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.

معلم مساعد فصل المحافظات بورسعيد جنوب سيناء قنا

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