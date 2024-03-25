كهربا: أنا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع الاعلاميين الرياضيين قائلًا: "الإعلام بيبنوا برامجهم باسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند، وانا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه، وبيجيب سيرتي بأي حاجة وحشة عشان رفضت اروحله برنامج من 3 سنين".

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “اي حد بيجيب سيرتي بحاجة وحشة بيبقى فيه موقف بيني وبينه قبلها”.

وتابع: "لكن مدحت شلبي متربص ليا لحد دلوقتي، وعندي طبع ان مهما حد بيقول حاجة ف ضهري كأنه مش موجود ومبشوفش الناس دي، ومبحبش الكلام احب الأفعال بس".

