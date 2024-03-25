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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا: أنا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه

كهربا
كهربا

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع الاعلاميين الرياضيين قائلًا: "الإعلام بيبنوا برامجهم باسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند، وانا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه، وبيجيب سيرتي بأي حاجة وحشة عشان رفضت اروحله برنامج من 3 سنين".

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أجلت فرح أختي.. كهربا: محمود الخطيب ميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي

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كهربا: أنا النجم وليس شيكابالا ونجيب ساويرس ساعدني

 وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “اي حد بيجيب سيرتي بحاجة وحشة بيبقى فيه موقف بيني وبينه قبلها”.

 

وتابع: "لكن مدحت شلبي متربص ليا لحد دلوقتي، وعندي طبع ان مهما حد بيقول حاجة ف ضهري كأنه مش موجود ومبشوفش الناس دي، ومبحبش الكلام احب الأفعال بس". 
 

كهربا

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