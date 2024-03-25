محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد القلقان الكبير بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح أمس، بمسجد القلقان الكبير بالخارجة وسط جموع المصلين من أهالي المنطقة، بحضور الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب آداء الصلاة، عقد الزملوط لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم، موجهًا بما يلي :

◾تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة إنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي.

◾تشكيل لجنة لبحث تخفيض قيمة حق الانتفاع السنوي لورش المدينة الصناعية.

◾إلزام سيارات توزيع وبيع إسطوانات الغاز بوضع ملصقات توضح سعر البيع وأرقام الشكاوى و الإبلاغ عن المخالفات.

◾تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد بمد خط مياه لحظائر الماشية بمنطقة بئر رقم (١)، على أن يقوم المنتفعين بسداد قيمة الإستهلاك.

◾سرعة رصف الحارات والشوارع الضيقة بالإنترلوك؛ لتسير حركة المارة.

◾بحث ودراسة موقف العمالة التابعة لشركات الأمن والنظافة بالمستشفيات، ومدى التزامها بتطبيق قانون العمل والتأمين الاجتماعي.

◾دراسة موقف الأرض المخصصة لنقابة الزراعيين على مساحة ٢٠ فدان، وإمكانية تمليكها لأعضاء النقابة بالثمن.

◾حصر أبناء المحافظة من أبطال حرب السادس من أكتوبر لتكريمهم وعقد ندوات توعوية حول الإنتماء والوطنية بحضورهم.

◾تكثيف مجموعات التقوية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادات العامة.