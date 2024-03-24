عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين أول تجربة تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تدشين تركيب سخانات مياه تعمل الطاقة  الشمسية على أسطح مباني المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود شحاتة المستشار البيئي  للجامعة والمهندس أحمد خليل مدير عام  الإدارة الهندسية بالجامعة والشركة المنفذة للمشروع وإدارة المدن الجامعية ومحمد حسين المستشار الإعلامى  للجامعة.

محافظ الوادي الجديد: حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بأسعار المواصلات الجديدة


وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن مشروع تشغيل سخانات المياه بالمدن الجامعية، يأتى فى إطار تنفيذ رؤية  مصر 2030 للتنمية المستدامة وفي إطار حرص جامعة الوادى الجديد علي تطبيق أسس التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الحرارية، وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجامعة و جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اليوم تركيب عدد من سخانات المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية لتحل محل الغلايات التى كانت تعمل بالسولار أسفل المدن الجامعية.

 

مؤكدا أن هذه التجربة تعد خطوة هامة في مسيرة جامعة الوادى الجديد أن تكون جامعة خضراء صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة التى لها العديد من التأثيرات الإيجابية منها الناحية البيئية للتقليل من الانبعاثات الغازات الكربونية وجانب اقتصادى في توفير تكلفة السولار والصيانة للغلايات وبعد آخر يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي المنشآت من وجود الغلايات أسفل مبانى المدن الجامعية، بالإضافة إلى البعد التوعوى للطلاب في أهمية استخدام الطاقات المتجددة وملامسة ذلك بالتجربة العملية في تسخين المياه.


وأكد أن الجامعة مستمرة  في التوسع  في مشروعات  الطاقة الجديدة والمتجددة لمنشآت الجامعة بمقر الجامعة الجديد.

2030 للتنمية المستدامة أستخدام الطاقة إدارة المدن الجامعية التنمية المستدامة التنمية المستدام بروتوكول التعاون بالطاقة الشمسية انبعاثات الغازات لسلامة والصحة المهنية لتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

مراكز الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم ندوات تثقيفية عن إدارة الوقت

محافظ الوادي الجديد: حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بأسعار المواصلات الجديدة

تعرف على قائمة سعر البنزين والسولار الجديدة في الوادي الجديد

جدرانه تخطف الأنظار… مسجد "عين علم" تحفة أثرية في الوادي الجديد

تعرف علي أماكن ومواعيد الكشف على المقبلين على الزواج بالوادى الجديد

لجنة الأوبئة بصحة الوادي الجديد تناقش الإجراءات الوقائية من مرض حمى الضنك

التحالف الوطني للعمل الأهلي: توزيع 1250 شنطة غذائية غدا بمراكز الوادي الجديد

قائدات المستقبل .. تعليم الوادي الجديد تطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات المحافظة

ترشيحاتنا

دعاء النصف من رمضان.. 10 أدعية تنجيك من الكرب

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ