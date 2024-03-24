تدشين أول تجربة تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بجامعة الوادي الجديد

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تدشين تركيب سخانات مياه تعمل الطاقة الشمسية على أسطح مباني المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود شحاتة المستشار البيئي للجامعة والمهندس أحمد خليل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة والشركة المنفذة للمشروع وإدارة المدن الجامعية ومحمد حسين المستشار الإعلامى للجامعة.



وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن مشروع تشغيل سخانات المياه بالمدن الجامعية، يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفي إطار حرص جامعة الوادى الجديد علي تطبيق أسس التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الحرارية، وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجامعة و جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اليوم تركيب عدد من سخانات المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية لتحل محل الغلايات التى كانت تعمل بالسولار أسفل المدن الجامعية.

مؤكدا أن هذه التجربة تعد خطوة هامة في مسيرة جامعة الوادى الجديد أن تكون جامعة خضراء صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة التى لها العديد من التأثيرات الإيجابية منها الناحية البيئية للتقليل من الانبعاثات الغازات الكربونية وجانب اقتصادى في توفير تكلفة السولار والصيانة للغلايات وبعد آخر يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي المنشآت من وجود الغلايات أسفل مبانى المدن الجامعية، بالإضافة إلى البعد التوعوى للطلاب في أهمية استخدام الطاقات المتجددة وملامسة ذلك بالتجربة العملية في تسخين المياه.



وأكد أن الجامعة مستمرة في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمنشآت الجامعة بمقر الجامعة الجديد.