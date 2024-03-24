محافظ الوادي الجديد: حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بأسعار المواصلات الجديدة

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بكافة مراكز المحافظة محطات الوقود ومراكز توزيع اسطوانات الغاز، وذلك للتأكد من الالتزام بأسعار المواصلات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

كما أكد الزملوط، متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز على مدار الساعة للوقوف على أي شكاوى والتعامل الفوري معها، كما تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة.