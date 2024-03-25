عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

غزة
غزة

أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء، اليوم الإثنين، باستشهاد 30 شهيدًا في محافظة رفح في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المدينة.

ووفقا لوكالة سند الفلسطينية عبر صفحتها على منصة إكس، جاءت أسماء الشهداء الفلسطينيين في رفح كالتالي:

1- عبد الله يوسف عيسى 
2- ايمان محمد مخيمر
3- ريم عبد الله عيسى
4-رفيف عبد الله عيسى
5- تيسير خليل عبد القادر فروانة (65 عاماً)
6- سعاد عبد الرازق عبد القادر فروانة (61 عاماً)
7-أشرف تيسير خليل فروانة (41 عاماً)
8- هيام محمد حمدان فروانة (37 عاماً)
9- أفنان تيسير خليل فروانة (23 عاماً)
10-عبد الرحمن تيسير خليل فروانة (20 عاماً)
11-الطفلة ريماس أحمد تيسير فروانة (13 عاماً)
12-الطفل تيسير أشرف تيسير فروانة (10 أعوام)
13-الطفلة شهد أشرف تيسير فروانة (7 أعوام)
14- الطفلة كندا إياد محمد وهدان (عامان)
15-الطفلة روفان أحمد تيسير فروانة (رضيعة)
16-أحمد محمد عبد الرحيم بركات،26 عاما
17- علاء عبد الرحمن حسن الكردي، 47 عاما
18-إسراء أسعد محمود الصوري، 32 عاما
19-اسعد محمود شحادة الصوري، 71 عاما
20-شمياء عبد الرحيم حسن الصوري، 36 عاما
21-طفل/محمد حسام عبد الرحمن الكردي
22-سناء عبد الرحيم حسن غنام (الكردي)، 50 عاما
23-فدوي حسن عبد الرحمن الصوري، 68 عاما
24-علا رسمي برهوم 
25-رزان محمد برهوم 
26-مجهول الهوية
27-سامية محمد مفلح ابو حميدة، 57 عاما
28-علي عاطف على ابو حميدة، 37 عاما
29-طفل/عبيدة على عاطف ابو حميدة، 12 عاما
30-طفل/مجد عنتر محمد المصري، 9 أعوامأف

هاريس تحذر إسرائيل من عواقب أمريكية حال تنفيذها عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

سيناتور أمريكي يحذر نتنياهو من دخول رفح.. ويدعو إلى حل الدولتين

رفح غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة اقتحام القوات الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

هاريس تحذر إسرائيل من عواقب أمريكية حال تنفيذها عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

الاحتلال يقصف رفح وغزة ويسقط 5 شهداء.. والهلال الأحمر يعلن انقطاع الاتصال بطاقمه في مُستشفى الأمل

سيناتور أمريكي يحذر نتنياهو من دخول رفح.. ويدعو إلى حل الدولتين

ماكرون يحذر نتنياهو: أي نقل قسري لسكان رفح يعتبر جريمة حرب

ترشيحاتنا

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. بـ 4 كلمات فرج كربك وهمك

إعلان "دقوا الشماسي"| عائلة العندليب تتجه للقضاء.. وحقيقة استغلال أغنية "قاضي البلاج"

أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين

خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

تنقسم لـ 6 طائرات.. تقارير تكشف تطوير الصين لمسيرات عسكرية فائقة التكنولوجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ