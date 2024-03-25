خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء، اليوم الإثنين، باستشهاد 30 شهيدًا في محافظة رفح في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المدينة.

ووفقا لوكالة سند الفلسطينية عبر صفحتها على منصة إكس، جاءت أسماء الشهداء الفلسطينيين في رفح كالتالي:

1- عبد الله يوسف عيسى

2- ايمان محمد مخيمر

3- ريم عبد الله عيسى

4-رفيف عبد الله عيسى

5- تيسير خليل عبد القادر فروانة (65 عاماً)

6- سعاد عبد الرازق عبد القادر فروانة (61 عاماً)

7-أشرف تيسير خليل فروانة (41 عاماً)

8- هيام محمد حمدان فروانة (37 عاماً)

9- أفنان تيسير خليل فروانة (23 عاماً)

10-عبد الرحمن تيسير خليل فروانة (20 عاماً)

11-الطفلة ريماس أحمد تيسير فروانة (13 عاماً)

12-الطفل تيسير أشرف تيسير فروانة (10 أعوام)

13-الطفلة شهد أشرف تيسير فروانة (7 أعوام)

14- الطفلة كندا إياد محمد وهدان (عامان)

15-الطفلة روفان أحمد تيسير فروانة (رضيعة)

16-أحمد محمد عبد الرحيم بركات،26 عاما

17- علاء عبد الرحمن حسن الكردي، 47 عاما

18-إسراء أسعد محمود الصوري، 32 عاما

19-اسعد محمود شحادة الصوري، 71 عاما

20-شمياء عبد الرحيم حسن الصوري، 36 عاما

21-طفل/محمد حسام عبد الرحمن الكردي

22-سناء عبد الرحيم حسن غنام (الكردي)، 50 عاما

23-فدوي حسن عبد الرحمن الصوري، 68 عاما

24-علا رسمي برهوم

25-رزان محمد برهوم

26-مجهول الهوية

27-سامية محمد مفلح ابو حميدة، 57 عاما

28-علي عاطف على ابو حميدة، 37 عاما

29-طفل/عبيدة على عاطف ابو حميدة، 12 عاما

30-طفل/مجد عنتر محمد المصري، 9 أعوامأف