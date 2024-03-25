5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب

مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"

التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل

التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024 ، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والإعلان عنه ، حيث تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى المديريات التعليمية.

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في تصريح خاص لموقع صدى البلد- كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول تخفيف مناهج الترم الثاني وإعلان الدروس المحذوفة، وجعل بعض المقررات للاطلاع فقط ، مؤكدا أن كل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لم ولن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية ؛ لأن توزيع المناهج الحالية ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وبالتالي لا يوجد اي حاجة للتخفيف لان مقررات الترم الثاني تتناسب مع عدد أيام الدراسة في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.