أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا حقيقة لسرقة لوحات وتماثيل قصر الأميرة فائقة، موضحا أن قصر الأميرة فائقة هو مقر وزارة التربية والتعليم القديم، وهو مبنى أثري.

وأضاف: "الوزير لما بيمشي بيأخذ متعلقاته الشخصية فقط، ومحدش هياخد معاه كرسي ولا نجفة ولا لوحة"، موضحا أن المبنى يحتاج تدخل الجهات الأثرية المعنية للاستفادة منه سياحيا، وأصول القصر كماهي كاملة، ومثل هذه المباني تدخل ضمن صندوق مصر السيادي.. وهناك لجان حصر تؤيد كل ما يخرج من المباني الحكومية بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وطال الإعلامي أحمد موسى، صندوق مصر السيادي بضرورة الحفاظ عليه لما يحتويه من لوحات تاريخية أثرية تتعدى الـ100 عام.

