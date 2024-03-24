علاقات قوية وممتدة|أحمد موسى: لقاء أخوي جمع الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

علّق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد بن زايد يتواجد في بلده الثاني مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقة قوية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد وتم عقد جلسة مباحثات بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية خاصة تطورات الأوضاع في غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لقاء أخوي جمع الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك علاقة وطيدة وممتدة بين الشعبين المصري والإماراتي منذ سنوات طويلة".