إفطار سنوي لأسر شهداء الجيش الشرطة..أحمد موسى يوجه التحية لإدارة ممشى أهل مصر

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لإدارة ممشى أهل مصر على إقامة حفل إفطار سنوي لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وقال أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد": "للسنة الثالثة على التوالي ينظم ممشى أهل مصر حفل إفطار لأسر شهداء الجيش والشرطة ".

وتابع أحمد موسى: "هذا الأمر رسالة إيجابية وتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بأسر الشهداء وتذكر للتضحيات الكبيرة للشهداء".

وأضاف: "الشهداء قدموا أرواحهم من اجل الوطن، وحفل الإفطار السنوي يعتبر رسالة تقدير ومودة ومحبة لأسر الشهداء".

وعرض أحمد موسى، تقريرا عن فعاليات حفل الإفطار السنوي لأسر الهداء بممشى أهل مصر .