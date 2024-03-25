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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

صدى البلد

تصدرت  البسبوسة الاقتصادية تريند السوشيال ميديا ولذلك نقدم لك اليوم أوفر طريقة لـ عمل البسبوسة بدون سمنة ولا بيض المناسبة للأخوة المسيحين بالصيام.


المكونات 
نص كيلو سميد ناعم.
نصف كوب لبن.
كمية قليلة من السكر الأبيض الناعم.
نصف كوب الزيت.
كوب زبادي.
معلقة صغيرة بيكنج بودر.
مكسرات للتزيين.
مكونات الشربات
2 كوب سكر.
2 كوب ماء.
نصف ليمونة.
ملعقة من الفانيليا


طريقة عمل البسبوسة 
‏في البداية نحضر الشربات وذلك عن طريق إحضار وعاء مناسب ثم نضيف إليه السكر والماء والفانيليا ونقلبهم حتى الذوبان ثم نضيف الليمون ونترك الوعاء قليلا حتى يصبح الشربات جاهز.
‏نأتي بوعاء كبير ونضع فيه السميد والزبادي بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع الزيت ثم الحليب ثم نضيف السكر بعد ذلك نضيف وعاء الحليب للسميد الذي تم تحضيره سابقاً.
‏نضيف لوعاء السميد ملعقة البيكنج بودر ثم نقلب هذه المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها البعض.
‏ثم نحضر صينية متوسطة ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع لها خليط البسبوسة يمكننا إضافة المكسرات مثل البندق أو جوز الهند أو اللوز.
‏ثم نضع الصينية في الفرن الساخنة لمدة ‫نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبي.
‏نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد وتقدم بالهنا والشفا

البسبوسة الاقتصادية البسبوسة بدون سمنه ولا بيض سميد

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