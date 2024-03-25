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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسلة القاهرة الإخبارية بعمان: نقص التمويل المقدم لـ«أونروا» سيؤدي إلى استقالات وفصل تعسفي

الأونروا
الأونروا

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيعقد مؤتمرا صحفيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد قليل.


وأكدت، أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم بجولة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وسيطلع على الخدمات التعليمية التي تحدث في تلك المدارس وسيتواجد مع بعض الطلبة وموظفي الأونروا للاطلاع على ملاحظتهم والتي تتعلق بتخفيض التمويل الوكالة، لافتة إلى أن هناك نقاش لأهمية تمويل الوكالة لما لها من أهمية كبيرة للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت، أن هناك عشرات الآلاف من موظفي الأونروا في كافة مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين وسيؤدي نقص التمويل هذا إلى وجود استقالات وفصل تعسفي كما قال القائمون في الوكالة في العاصمة عمان.

 

وأشارت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في وقت سابق دقت ناقوس الخطر  بسبب نقص التمويل وليس الآن حيث بدأ منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قامت إدارة البيت الأبيض بتجميد الوكالة بعد ذلك جاءت أزمة كورونا تلاها الحرب في قطاع غزة، وفي جميع هذه الأزمات كان لها تأثير سلبي فيما سبق وبالتالي تتأثر بشكل أكبر بعد توقف التمويل من 16 دولة داعمة بشكل كبير للوكالة.

ونوهت أن "هناك 10 مخيمات أساسية للاجئين الفلسطينيين متوزعة في الأردن بكافة المحافظات إلى جانب المدارس التي تقدم خدمات للاجئين للمقيمين في الأردن بجانب الخدمات الصحية والتعليمية ودعم يحتاجه العاطلين عن العمل عن طريق تقديم التدريبات المهنية بوجود مراكز خدمية لتقديم ذلك".

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الاونروا

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