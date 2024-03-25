إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا.. جوتيريش: الوضع في غزة خطير ويجب وقف القتال فورا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن الأزمة في غزة من أسوأ الأزمات خلال العقود الأخيرة، مشددا على أن وقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين يجب أن يحدث الآن.

وقال جوتيريش، خلال زيارة للأردن، اليوم الاثنين، إن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للوجود يجب أن يتحقق وأن الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى إرساء السلام في المنطقة والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في قطاع غزة غير مسبوق ويجب وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد، مؤتمر صحفي، على ضرورة "تدبير مسارات آمنة في غزة ولا يمكن تنفيذ حل مستدام بالقطاع في ظل استمرار الحرب"

وأكد جوتيريش أن المساعدات متوفرة لكن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة؛ لافتا إلى أن المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في القطاع .

وحث على أهمية تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، وبأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في: "نرى تنامي التوافق لدى المجتمع الدولي على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، كما أرى تنامي التوافق من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن العالم الإسلامي بالطبع، على إبلاغ إسرائيل بوضوح أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية".

وأشاد جوتيريش بجهود الأردن في القدس الشرقية وتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم عملا جيدا لوكالة أونروا واستقبل عددا كبيرا من اللاجئين.