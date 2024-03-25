إنشاد ديني وتنورة وغناء.. أمسية رمضانية بدار الكتب والوثائق القومية|الخميس

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمسية للإنشاد الديني ورقصة التنورة، بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وشعبة الإنشاد الديني بقيادة الأستاذة منال إبراهيم.



تقام الأمسية احتفالا بعيد الأم في التاسعة من مساء يوم الخميس، 18 رمضان الموافق 28 مارس 2024، في قاعة على مبارك، في مقر دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.



جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق قد أعدت برنامجا حافلا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك. كما تنظم مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ويتم اختيار فائز يوميا ويحصل الأطفال الفائزين على مجموعة من الكتب، كما يتم إرسال الكتب في طرود بريدية للفائزين في المحافظات تشجيعا لهم على المشاركة، وتفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية.