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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى تأسيس مدينة البندقية الإيطالية، ووفقًا للأسطورة القديمة، تأسست البندقية في مثل هذا اليوم، في 25 مارس عام 421م، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. تقع البندقية حاليًا في شمال إيطاليا، وهي عاصمة إقليم فينيتو ومقاطعة فينيسيا،تعد البندقية أكبر مدينة في الإقليم من حيث عدد السكان والمساحة.

البندقية

يبلغ عدد سكانها حوالي 271 ألف نسمة، وتتكون المدينة من جزئين رئيسيين وهما الوسط وميسترى، بالإضافة إلى المنطقة اليابسة. لقرون عديدة، كانت البندقية عاصمة "جمهورية فينيسيا"، وعُرفت بلقب "ملكة البحر الأدرياتيكي". ومع ذلك، يبقى السؤال حول سبب تأسيس المدينة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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تأسيس مدينة البندقية

وفقًا لموقع "theveniceinside"، تم تحديد تاريخ تأسيس البندقية الرسمي في 25 مارس 421 ظهرًا، وذلك وفقًا للأسطورة التي تقول إنه في ذلك اليوم وضع أول حجر لكنيسة سان جياكومو دي ريالتو، المعروفة أيضًا باسم سان جياكوميتو. تم بناؤها خلال حريق هائل، وتعهد رجل نجار بإقامة الكنيسة بهذا الاسم تكريمًا للقديس سان جياكومو. وعلى الرغم من أنها تُعتبر أقدم كنيسة في البندقية، إلا أن الكنيسة الحالية تم تكريسها فقط في عام 1177.

تختلف المصادر حول تاريخ تأسيس البندقية، فبعضها يشير إلى 25 أبريل 421 وهو فيستا دي سان ماركو، شفيع المدينة. وكانت البندقية تتبع التقويم الروماني حتى سقوط الجمهورية في عام 1797، حيث كانت بداية العام في مارس بدلاً من يناير.

مدينة البندقية

ووفقًا لموقع "tours-italy"، بدأ تاريخ البندقية حوالي عام 400 م، عندما استقر أول الناس في بحيرة البندقية، وكانوا رجالًا خائفين هربوا من البر الرئيسي القريب. 

عاش هؤلاء الأشخاص حياة مزدهرة في مدن رائعة تديرها الإمبراطورية الرومانية على طول الشواطئ البحر الأدرياتيكي. 

ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية في أوائل القرن الخامس والغزو البربري لشمال أوروبا، تعرضت مجتمعاتهم لحالة من الفوضى. 

هرب سكان تلك المدن قبل وصول القوط، بحثًا عن ملاذ آمن حيث لا يمكن لأعدائهم ملاحقتهم. وهكذا، بدأ تاريخ البندقية وفقًا للتقاليد. تأسست البندقية رسميًا في ظهيرة يوم 25 مارس 421م، ولكن حتى حوالي عام 450م، قرر عدد كبير من الناس الاستقرار بشكل دائم في البحيرة.

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