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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

القومي للطفل يكرم مجدي نجيب ضمن برنامج "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية ..الليلة

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى إقامة برنامج ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج الاثنين ١٥ رمضان الموافق ٢٥ مارس، تكريم مسيرة الفنان "مجدي نجيب"، وذلك بحضور نجله أحمد مجدي نجيب، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز، والشاعر سعيد حامد.


الفنان مجدي نجيب من مواليد عام ١٩٣٦، وتوفى عام ٢٠٢٤، لمع في أواسط الخمسينات من القرن الماضي كشاعر وفنان تشكيلي، حيث عرف بأنه شاعر الألوان، وقد جمع بين موهبتى الشعر والفن التشكيلى حيث قدم عدة معارض تشكيلية كان آخرها معرضا بعنوان "شبابيك" وأقيم في جاليري قرطبة العام الماضي، وزينت لوحاته العديد من أغلفة الكتب، كما أبدع في مجال الإخراج الفني للكتب والمجلات، وفي عام ١٩٨٩ أعلنت وزارة الثقافة  فوزه في مسابقة أجمل غلاف للطفل عن كتاب "حكايات ولد فلسطيني" الصادر عن  مؤسسة دار الهلال.

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وقد عمل منذ بداية الستينيات في عدد من مجالات الأطفال، من بينها "كروان" و"ميكي"، كما أن له العديد من الإبداعات الأدبية المكتوبة للأطفال، منها المنشور في سلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات التابعة لمؤسسة دار الهلال، ومنها مذكرات الولد الشاطر، حكايات فوق القمر، الصعود إلى كوكب الكلاب، ومن أهم إبداعاته المميزة التي جمع فيها بين الرسم والكتابة كتاب "كراسة الحكايات" وهو قصص بسيطة مزج فيها بين موهبتي التأليف والرسم للأطفال.


كما كتب أشعارا وأغاني للأطفال، وألف عددا من الأغنيات للعديد من المطربين الكبار، ومن أبرز دواوينه  الشعرية "صهد الشتا" ١٩٦٤-  "ليالي الزمن المنسي" ١٩٧٤- "مقاطع من أغنية الرصاص" ١٩٧٦- "ممكن" ١٩٩٦ - "الوصايا" ١٩٩٧، كما صدرت له رواية واحدة هي "ولد وأربع بنات" عام  ٢٠٠٠.
جدير بالذكر أن مجدي نجيب قد حصل في عام ٢٠٠٣ على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل عن كتابه "انتحار قلم رصاص".

ثقافة الطفل اهلا رمضان الحديقة الثقافية للأطفال الاعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الكاتب محمد ناصف المجلس الأعلى للثقافة

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