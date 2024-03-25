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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تناقش «الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وسبل علاجها».. صور

نائب رئيس جامعة كفر
نائب رئيس جامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وسبل علاجها" بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف. تأتي هذه الندوة ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".

حظيت الندوة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف الندوة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

حاضر في الندوة أعضاء المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف: الدكتور محمد عبد المعبود عفيفي، والدكتور محمد صلاح محمود، والدكتور محمد محمود شعبان.

دارت الندوة حول مفهوم التطرف الفكري، ومخاطره على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الحد من ظاهرة التطرف، وأهمية نشر الوعي الديني الصحيح، ودور الجامعات في توعية الشباب بمخاطر التطرف.

أوصت الندوة بضرورة تفعيل دور الأسرة في تربية الأبناء على القيم السليمة، وإعداد برامج توعوية للحد من ظاهرة التطرف، والتأكيد على أهمية الوعي الديني الصحيح لمواجهة الأفكار المتطرفة، وضرورة التعاون بين الجامعات ومشيخة الأزهر لنشر الوعي بين الشباب.

وحضر الندوة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الشباب والمجتمع.

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أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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