الرئيس المكسيكي: الجدار الحدودي مع أمريكا مشروع وهمي

وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مشروع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه "وهمي"، مكررا وجهة نظره بأن التغييرات الكبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتُخب في نوفمبر.

وأجاب أندريس مانويل لوبيز "كلا. هذا لا يعمل!"، مطالبا بدلا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وعندما كان ترامب في السلطة وسعى إلى بناء جدار، ذكر الرئيس المكسيكي أنه أوضح لنظيره الأمريكي أن مهربين تمكنوا من حفر أنفاق تحت الحواجز التي كانت قائمة أصلا.

وأضاف أن ترامب "بقي صامتا ثم بدأ يضحك وقال لي: معك لا أستطيع أن أربح".