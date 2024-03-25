كولر في ورطة قبل مواجهة سيمبا التنزاني.. وهذا بديل إمام عاشور

يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، في وضع تشكيلة الفريق الأساسية في إطار استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تغييرات عديدة تطرأ على التشكيلة بسبب الإصابات المتعددة التي يعاني منها الفريق، حيث يتعين على كولر التكيف مع هذه الظروف.

يستعين كولر باللاعبين المتاحين، مع عدم توفر بدائل جاهزة في بعض المراكز، حيث يتمثل ذلك في الثنائي محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة في خط الدفاع بسبب الإصابات، وعودة أحمد نبيل كوكا للتشكيل الأساسي بدلاً من اللاعب إمام عاشور الذي أجرى عملية جراحية في الكتف.

كما يعود كهربا لتشكيل الهجوم بينما يتولى رضا سليم مركز الجناح الأيسر. يأمل الأهلي في تحقيق النتيجة الإيجابية في هذا اللقاء المهم.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سيمبا يوم الجمعة الموافق 29 مارس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبدالنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد "عمرو السولية".

خط الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، كهربا.