البنك الأهلي يخطط لضخ استثمارات بـ106.7 مليون دولار خلال العام الجاري

يخطط البنك الأهلي المصري، لضخ استثمارات تجاوز 5 مليارات جنيه بما تعادل 106.7 مليون دولار خلال العام الجاري، تتضمن 6 مشروعات جديدة بخلاف التوسعات في مشروعات حالية بمحفظة مالية تقترب من 400 مليون جنيه بما تساوى 8.604 مليون دولار.



وتضمنت تصرحات صادرة عن البنك أن الاستثمارات ستتركز في ما بين 4 إلي 5 قطاعات استراتيجية، أبرزها " التطوير العقاري، التكنولوجيا المالية، التصنيع الهندسي، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات".



وأوضح التقرير أن البنك بصدد جنى أرباح تبلغ 4 مليارات جنيه نتيجة التخارج من 12 شركة يمتلك رؤس أموال وحصص بها، من في قطاعات " السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، البناء والتشيد والصناعات الغذاية" بقيمة تبلغ 3.1 مليار دولار ليرتفع بذلك حجم أرباح البنك نتيجة التخارج من 20 شركة خلال العامين الماضي والجاري بقيمة تبلغ 5.2 مليار جنيه.