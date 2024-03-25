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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي يخطط لضخ استثمارات بـ106.7 مليون دولار خلال العام الجاري

صدى البلد

يخطط البنك الأهلي المصري، لضخ استثمارات تجاوز 5 مليارات جنيه بما تعادل 106.7 مليون دولار خلال العام الجاري، تتضمن 6 مشروعات جديدة بخلاف التوسعات في مشروعات حالية بمحفظة مالية تقترب من 400 مليون جنيه بما تساوى 8.604 مليون دولار.


وتضمنت تصرحات صادرة عن البنك أن الاستثمارات ستتركز في ما بين 4 إلي 5 قطاعات استراتيجية، أبرزها " التطوير العقاري، التكنولوجيا المالية، التصنيع الهندسي، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات".

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وأوضح التقرير أن البنك بصدد جنى أرباح تبلغ 4 مليارات جنيه نتيجة التخارج من 12 شركة يمتلك رؤس أموال وحصص بها، من في قطاعات " السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، البناء والتشيد والصناعات الغذاية" بقيمة تبلغ 3.1 مليار دولار ليرتفع بذلك حجم أرباح البنك نتيجة التخارج من 20 شركة خلال العامين الماضي والجاري بقيمة تبلغ 5.2 مليار جنيه.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنك الأهلى المصرى البناء والتشيد البتروكيماويات التكنولوجيا المالية تكنولوجيا المالية تطوير العقارى

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