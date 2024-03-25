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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زيارة جوتيريش للقاهرة تفضح أكاذيب إسرائيل وتكشف الدور المصري الداعم لفلسطين

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس دور مصر الريادي والمحوري إقليميًا وعالميًا.

 

وأوضحت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أهمية هذا اللقاء، ودوره في فضح أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان.  

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر تأتي في توقيت هام للغاية، لترد على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية حول قيام مصر بغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، ولتكشف الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية على كافة المستويات لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

 

وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يقدر جيدًا الموقوف والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، ويعلم جيدًا أن مصر هي الداعم الأول والمساند لفلسطين، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ندى ألفي ثابت مجلس النواب النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي جوتيريش

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