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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: أسماء جلال تتحدث لصدى البلد عن أشغال شقة.. وتفاصيل آخر حلقات أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

 

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

حقق مسلسل أشغال شقة الذي عرض في النصف الأول من شهررمضان، نجاحا كبيرا، ويعد من أبرز الأعمال الكوميديا التي قدمت هذا العام، ونال بطليه هشام ماجد وأسماء جلال العديد من الإشادات بأدوارهما. 

وقالت أسماء جلال في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنها سعيدة بتعلق الجمهور بالعمل، وعبرت عن أمنيتها بتقديم جزء ثاني منه، وكشفت العديد من الكواليس والتفاصيل في الحوار التالي. 

 

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة الأخيرة.. الحكم على سلمى أبو ضيف بالسجن عاما

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الـ 16 والأخيرة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وذلك قبل عرضها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة. 

وشهدت الحلقة 16 والأخيرة، العديد من الأحداث كان أبرزها الحكم على شيماء “سلمي أبو ضيف” بالسجن لمدة عام، وغرامة 100 ألف جنيه؛ بتهمة الاتجار بالبشر، كما تم الحكم غيابيا على زوجها بالسجن لمدة 10 سنوات. 

 

انتقل من منصبه.. انتشال التميمي عضو مجلس استشاري بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تغيير مهم في فريقه القيادي ،  انتشال التميمي، الذي شغل منصب مدير المهرجان منذ انطلاقته في عام 2017، سينتقل من منصبه، على أن يواصل المساهمة في نمو المهرجان ونجاحه في منصب جديد.

وسيصبح التميمي عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، بالإضافة إلى عمله كمستشار استراتيجي، وبصفته هذه، سيواصل مساهماته مع فريق مهرجان الجونة السينمائي على المستويات الفنية.

 

مسلسل حق عرب الحلقة 15 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

 

يعرض اليوم الحلقة 15 من مسلسل “حق عرب”، من بطولة الفنان أحمد العوضي ، على مجموعة قنوات on الفضائية .

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل “ حق عرب ”، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

 

نشوى مصطفى تعليقا على ابتعادها عن التمثيل: اتنسيت بعد الثورة

كشفت الفنانة مشوى مصطفى عن سبب ابتعادها عن التمثيل لأكثر من ١٠ سنوات.

وقالت نشوى مصطفى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "بعد الثورة مكنش بيتعرض عليا أعمال  واتنسيت، وطلع جيل جديد بمنهج جديد وتصوير جديد وكتاب شباب مختلفين وكانت بداية ظهور أسماء مهمة وشكل الدراما اختلف، واللى كان بيتعرض عليا مكنش مناسب ليا ولـ سنى".

 

 

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