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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشوى مصطفى تعليقا على ابتعادها عن التمثيل: اتنسيت بعد الثورة

صدى البلد

كشفت الفنانة مشوى مصطفى عن سبب ابتعادها عن التمثيل لأكثر من ١٠ سنوات.

وقالت نشوى مصطفى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "بعد الثورة مكنش بيتعرض عليا أعمال  واتنسيت، وطلع جيل جديد بمنهج جديد وتصوير جديد وكتاب شباب مختلفين وكانت بداية ظهور أسماء مهمة وشكل الدراما اختلف، واللى كان بيتعرض عليا مكنش مناسب ليا ولـ سنى".

إمبراطورية ميم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

ومسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة

 

 

إحسان عبد القدوس إمبراطورية ميم محمد سلامة نشوى مصطفى

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