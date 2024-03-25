قرار عاجل في دعوى وقف تنفيذ حظر النقاب بالمدارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، ويطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

يذكر أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.