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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أشرف عقل: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يدعم التوصل لحل دائم

سفير مصر الأسبق لدى
سفير مصر الأسبق لدى فلسطين السفير أشرف عقل

أكد سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، السفير أشرف عقل، أن تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة خلال شهر رمضان يدعم فرص التوصل إلى حل دائم للأزمة الراهنة بالأراضي الفلسطينية.


وأضاف السفير عقل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن اعتماد هذا القرار في حد ذاته خطوة مهمة في هذا التوقيت من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة أهل قطاع غزة وتسمح بمرور وتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها.


وثمن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة لحق النقض الأمر الذي يعزز من فرصة مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين التي تقودها مصر وقطر بالتعاون مع واشنطن، كما أنه يعد خطوة مهمة في تهدئة الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.


وتابع عقل أن قرار مجلس الأمن يعكس استجابة المجلس لنداءات الشعوب لوقف سياسة العقاب الجماعي وجرائم الإبادة التي تنتهجها إسرائيل بحق أهل قطاع غزة، مطالباً بضرورة العمل على وجود ضمانات لتنفيذ هذا القرار.


ودعا سفير مصر الأسبق لدى فلسطين المجتمع الدولي إلى تبني صيغة لجمع كافة الأطراف على طاولة المفاوضات وإطلاق عملية سلام جادة وذي مصداقية لتسوية القضية الفلسطينية ومنح شعب فلسطين حق تقرير المصير؛ لإرساء السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط.


ونوه السفير عقل إلى ترحيب مصر باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة باعتبارها خطوة يجب البناء عليها، مشيدا بمواصلة القاهرة لجهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة وإنهاء الحرب في أسرع وقت.

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