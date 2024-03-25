مصلحة الجمارك تسلم وزارة البيئة 30 طنا من الأشجار المتحجرة النادرة

تكوينها منذ اكثر من 35 مليون سنة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن تسليمها اليوم الاثنين (30.380) طن صافى من الأشجار المتحجرة النادرة جداً، وهي مشمول الحاويتين ارقام (Tcnu561617/0، (Segu151088/0، وذلك للجنة مفوضة من قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة.

وأوضحت المصلحة أنه تم التسليم بناءً على توجيهات الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، وبالتنسيق بين كلاُ من: أحمد شحاته (مستشار رئيس مصلحة الجمارك) ومجدي كمال رئيس الاداره المركزيه لجمارك الدخيله مع قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة: "الجمارك وشانها لاتخاذ اللازم قانوناً" والصادر بتاريخ 12/6/2022 بخصوص مشمول القضية رقم 92لسنة2018 جنح الميناء

وقررت اللجنة المفوضة من قبل الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة أن مشمول الحاويتين من الأشجار المتحجرة يعد أثراً جيولوجيا نادراً لا مثيل له ويرجع تكوينه لعصر الأليجوسين منذ أكثر من 35 مليون سنة ويجب مصادرتها لصالح وزارة البيئة وإيداعها بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة طبقاً لأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرارى مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 ورقم 1441 لسنة 2017 بشأن انشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة.

وفى إطار حسن التعاون بين الحكومة المصرية والتوكيلات الملاحية لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن انهاء حالة التكدس للبضائع المهمل في موانىء ج.م.ع؛ فقد تقدم التوكيل الملاحى ( كوسكو شيبنج ) صاحب الحاويتين بمبادرة تعاون، وتقدم بطلب للموافقة على تحمله تكلفة النقل وحراسة الشرطة من مقر ساحة حاويات شركة الإسكندرية لتدول الحاويات (محطات الدخيلة) إلى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة.

ووافق شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة على مبادرة التوكيل وقام محمد بسيوني مدير اداره المهمل بالتنسيق مع وزاره البيئه والتوكيل الملاحي وأمر بارجاع وتسليم الحاويات الفارغة للتوكيل الملاحى (كوسكو شيبنج) لإدخالها في منظومة التجارة الدولية مرة أخرى وذلك تقديرا له على مبادرته الطيبة تجاه الدولة المصرية.

يذكر ان جمارك الدخيلة سبق وقامت بتسليم جهاز شئون البيئة أشجار متحجرة نادرة بوزن (١٠٢) طن صافي

وبذلك يكون إجمالي وزن الأشجار المتحجرة محل قضايا تهريب جمركى التي قامت جمارك الدخيلة بتسليمها بدون مقابل لوزارة البيئة 142 طن تقريبا.