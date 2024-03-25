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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد خلطة البسلة المحوجة| كيف تفرق بين البن المضروب والأصلي ؟

صدى البلد

خلطة البن المحوجة، التي يضاف فيها البسلة، تعتبر واحدة من أساليب إعداد البُن المشهورة في عدد من الثقافات، والتي احتلت التريند خلال الآونة الأخيرة بعد ما ارتفع سعر البن كثيرًا، إذ يحاول الكثيرون الوصول إلى أنواع وتحويجات مختلفة لخلطها مع البن للحصول على نفس النتيجة بسعر أقل.

ومع ارتفاع أسعار البن، انتشرت الأنواع المغشوشة كثيرًا في الأسواق.. كيف تُفرق بين البن المضروب والأصلي؟

كيف تفرق بين البُن المضروب والأصلي؟


هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التمييز بين البن المضروب والأصلي منها:


الرائحة:


يمكن للرائحة أن تكون مؤشرًا جيدًا على جودة البُن، فـ البُن الأصلي غالبًا ما يكون له رائحة طبيعية نقية ومعتدلة، في حين قد يكون البُن المضروب له رائحة مختلطة أو غير طبيعية.


•  مظهر البُن


يمكن للمظهر أن يكون دليلًا آخر على جودة البُن، حيث أن البُن الأصلي غالبًا ما يكون له لون متجانس وموحد، في حين أن البُن المضروب قد يظهر عليه علامات على الاختلاط مثل الألوان المتباينة.

 

•  الطعم:


عند تجربة البُن، يمكن للطعم أن يكون مؤشرًا قويًا على جودته، فـ البُن الأصلي عادة ما يكون له طعم متوازن وعميق، بينما قد يظهر البُن المضروب طعمًا مختلفًا أو أقل توازنًا.

 

•  التأثيرات الجانبية:


يمكن أن تظهر بعض التأثيرات الجانبية مع استهلاك البُن المضروب، مثل الصداع أو الارتباك، بينما قد يكون البُن الأصلي أقل عرضة لتلك التأثيرات.

 

•  اختبار المصداقية:


يمكن للتحقق من مصداقية المورد والماركة أن يساعد في التأكد من جودة البُن. شراء البُن من مصادر موثوقة ومحترمة يمكن أن يضمن الحصول على منتج ذو جودة عالية.

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بعد خلطة البسلة المحوجة| كيف تفرق بين البن المضروب والأصلي ؟


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