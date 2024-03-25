منظمة التحرير الفلسطينية تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة .

ودعا الشيخ، في بيان له عبر موقع المنظمة الرسمي، إلى وقف دائم للحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية الفوري من القطاع.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشرة الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.