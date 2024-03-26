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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عالم يعيش على الحب.. يسري الفخراني في رحلة مع مملكة النحل|فيديو

النحل
النحل

قال النحال أبو بكر هاشم صاحب مزرعة إنتاج عسل، إن النحل المصري لديه ميزة كبيرة إن لديه مقاومة للمناخات والتغيرات المناخية الجديدة التي تحدث على مستوي العالم، كما يتم تصديره للدول العربية، مؤكدا أن النحل يستطيع التعامل مع الحرارة و استكمال موسمه.

يستطيع مقاومة جميع الأمراض

وأشار هاشم خلال حوار فى مزرعة النحل ببرنامج باب رزق، المذاع على فضائية دى ام سي، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، إلى أن النحل المصري يستطيع مقاومة جميع الأمراض على مستوي العالم.

 

هناك أنواع من النحل الشرس

وأوضح أن كل نحله لها تاريخ وشكل، مشيرا إلى أن ألوانه تميل الى الرمادي ومنها ما يميل الى الأحمر او الأصفر، منوها بأن طباع النحلة تميل إلى الشراسة وحركتها خفيفة ولكنها غير مضرة.

يتم تصدير النحل إلى الإمارات والسعودية

وكشف أنه من جمال النحل يتم تصديره إلى الإمارات وقطر والسعودية والكويت ودول أخري، كما انها تتحمل درجات حرارة عالية، كما انها مقاومة للأمراض.

يتزاوج من شهر ديسمبر إلى شهر مارس

وبين النحال، أن النحل يتكاثر من شهر ١٢ الى شهر ٣ ويتزاوج و يتكاثر، مضيفا ان النحل يتم تصديره إلى الدول العربية.

وشدد على ضرورة وجود التعاون بين النحال في مهنة العسل وهو المربي للنحل ليستخرج منه العسل والشمع.

واشار الى أنواع النحل ومنها النحل وغذاء ملك وعسل وبوروبلبس وحبوب اللقاح وطرد نحل.

كشف النحال ابو بكر هاشم  صاحب مزرعة إنتاج عسل أن  كل خلية بداخلها ملكة، وصندوق النحل يحمل من كيلو ونصف كيلو الى اثنين كيلو نحل.

وأوضح هاشم،  أن الجانب الواحد للصندوق يحمل ١٥٠٠ نحلة.

وأكد ان الملكة اطول من النحلة، وتأتي ملكة واحدة من الخلية وتلقح وتتكاثر.

وحاول النحال جعل  المذيع يسري الفخراني يمسك بصندوق النحل ولكنه لا يستطيع فعل ذلك، ومن ثم شرح له أنواع النحل بأكمله.

 مصر بها ٥ ملايين نحال 


وفجر النحال مفاجأة بأن مصر بها ٥ ملايين نحال وهذا رقم كبير وليس بالقليل، وكل نحال يعمل معه ٥ عمال، مبينا أن النحل يبدأ في يدالتجهيز من المغرب للعمل لليوم الثاني.

 

النحل عسل يستطيع مقاومة جميع الأمراض النحل الشرس النحال ٥ ملايين نحال

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