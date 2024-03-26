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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي عن ارتباطها بأدوار الشر: «أحسن ما أقعد في البيت»

صدى البلد

علقت الفنانة وفاء مكي، على ارتباطها بأدوار الشر خلال أعمالها الفنية، قائلة: الفنان عندما يحقق نجاحا كبير في شخصية معينة أو دور ما؛ المخرجين يفضلون حصره في هذه الأدوار فقط، وهذا الأمر يعد عيبا خطيرا".

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وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قدمت الأعمال التي عرضت علي؛ أفضل من الجلوس في البيت، معقبة: “مش أحسن ما أقعد في البيت”.

ولفتت إلى أنها تستطيع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة، فجسدت شخصية الدكتورة والمحامية.

وأضافت الفنانة وفاء مكي،": “بتقهر على نفسي لما بشوف أعمالي الفنية السابقة وبقول لنفسي أن هناك أعمالا كان يجب علي رفضها”، معقبة :"كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم، وشغلي كان رقم واحد في حياتي، ولو رجع بيا الزمن؛ كنت هتجوز وأخلف بدري".

وفاء مكى وفاء محمد موسى خط احمر اخبار التوك شو

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