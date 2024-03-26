وفاء مكي عن ارتباطها بأدوار الشر: «أحسن ما أقعد في البيت»

علقت الفنانة وفاء مكي، على ارتباطها بأدوار الشر خلال أعمالها الفنية، قائلة: الفنان عندما يحقق نجاحا كبير في شخصية معينة أو دور ما؛ المخرجين يفضلون حصره في هذه الأدوار فقط، وهذا الأمر يعد عيبا خطيرا".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قدمت الأعمال التي عرضت علي؛ أفضل من الجلوس في البيت، معقبة: “مش أحسن ما أقعد في البيت”.

ولفتت إلى أنها تستطيع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة، فجسدت شخصية الدكتورة والمحامية.

وأضافت الفنانة وفاء مكي،": “بتقهر على نفسي لما بشوف أعمالي الفنية السابقة وبقول لنفسي أن هناك أعمالا كان يجب علي رفضها”، معقبة :"كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم، وشغلي كان رقم واحد في حياتي، ولو رجع بيا الزمن؛ كنت هتجوز وأخلف بدري".