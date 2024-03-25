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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس دفاع النواب يرحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،  باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن مجلس الأمن نجح بعد مطالبات عده استمرت علي مدار  5 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي على سكان قطاع غزة ، لاستصدار هذا القرار التاريخي بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد أربعة عشر عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة، مشيرا الي أن قرار مجلس الامن اليوم، أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في قطاع غزة، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ ، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان قرار الامن، يوقف الفوري لإطلاق النار، يعيد للمجلس دوره في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والاطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف حمام الدم في غزة.

وطالب بتنفيذ القرار بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، للتخفيف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

ومشدد علي القوى الدولية المؤثرة تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع الجهود المصرية، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع والمنطقة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن استمرار ومواصلة الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً علي  إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

واختتم النائب أحمد العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وقدمت التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أحمد العوضى لجنه الدفاع والامن القومى غزة إطلاق النار في قطاع

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