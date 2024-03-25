حزب "المصريين": القيادة السياسية لعبت دورا محوريا لوقف إطلاق النار في غزة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وترحيب مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، كما ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينيين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت العديد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، موضحا أنه شعب باسل ومقاوم لآخر نفس، مشددا على موقف مصر الحاسم في القضية، والرئيس السيسي منذ بداية الأزمة وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد أشقائنا الفلسطينين، حيث أنها تقوم على تطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطيني، مستنكرا موقف الغرب الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، مشيدا بكل المساعدات والدعم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لمساندة الفلسطينين في قضيتهم من قوافل إغاثة واتصالات مكثفة لوقف إطلاق للنار.

وأشار إلى مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك، مؤكدا أن مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار والعمل عليه، طوال الشهور الخمسة الماضية عربيا وإقليميا ودوليا.

وأكد أن موقف مصر واضح وعلى القيادة الإسرائيلية الحالية ألا تغامر بالسلام مع مصر، وأن تتراجع عن أعمالها العدوانية في القطاع، وبالبحث عن تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف مصر الحاسم تجاه الاحتلال الاسرائيلي مقدر من العالم كله، علاوة على تواصل المساعدات على كافة الجبهات من أجل الشعب الفلسطيني.