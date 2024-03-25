بعد قرار مجلس الأمن.. سوليفان يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في البيت الأبيض

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه التقي بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

قال سوليفان عبر حسابة على منصة إكس: "لقد سعدت بالترحيب بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في البيت الأبيض اليوم، وقد أجرينا مناقشة بناءة حول أفضل السبل لضمان هزيمة حماس الدائمة في غزة".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "قد نقلت دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لأمن إسرائيل ودفاعها ضد جميع التهديدات، بما في ذلك إيران، كما رحبت بالتزام يوآف باتخاذ خطوات إضافية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".