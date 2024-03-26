نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا كبيرًا فى أسعار اليوم الثلاثاء ، كما انخفضت الفراخ الساسو "الحمراء" حوالى 7 جنيهات فى الكيلو اليوم، وجاء ذلك وفقا لتوقعات الخبراء خاصة بعد الإفراج المستمر عن الأعلاف التي تقوم به القيادة السياسية.





أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 95 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهات منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 88 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ،



وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 107 جنيهات بعد أن سجلت أمس 114 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها ،.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 88 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 لـ 250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ،



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.





أسعار البيض

• وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 ل 155 جنيهًا .



• وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 لـ 155 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.





وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار السولار والمحروقات سيؤدي إلي زيادة فى أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 3 ل 5% فى سعر الكيلو وكذلك طبق البيض ، وذلك بسبب ارتفاع سعر النقل ونقل الأعلاف .

وأضاف " الزيني " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن تدفئة الدواجن تحتاج إلي غاز وسولار وبالتالى تزيد من تكلفة الإنتاج ، موضحًا أن معظم قطاعات النقل زادت من التكلفة بنسبة تصل ل 20 ، و 25% .



تأثير إيجابي



وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن ثبات سعر الدولار والإفراج المستمر التي تقوم به القيادة السياسية سبب أساسي يؤثر إيجابيا فى سعر الدواجن ، لإنها مادة حية غير قابلة للتخزين وتشجيع المربي على الدخول مرة أخري لتربية الدواجن .