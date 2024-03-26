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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هل ينتقل لمستشفى بالقاهرة.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

تطورات جديدة شهدتها الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، والذي يخضع للعلاج بمستشفى زمزم التخصصي بالإسكندرية، حيث استعاد رفعت وعيه بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر طبي بمستشفى زمزم، في تصريحات لصدى البلد، أن رفعت استعاد وعيه بشكل كبير بفضل دعوات المصريين، وجهود الأطباء داخل المستشفى، وتم اتخاذ قرار بنقله لمستشفى وادي النيل في القاهرة، لاستكمال رحلة علاجه.

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وأضاف المصدر أن قرار نقله إلى المستشفى بالقاهرة تأجل لمدة 24-48 ساعة لإجراء مزيد من الفحوصات، من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وأوضح المصدر أن نقل اللاعب أحمد رفعت من مستشفى زمزم بالإسكندرية إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة، سيتم عبارة سيارة إسعاف مجهزة ومخصصة للحالات المماثلة لحالة رفعت.

وفي سياق متصل، قال نادر شوقي وكيل اللاعب، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب ودعوات الجماهير، وما حدث إعجاز وفقا لحديث أطباء من خارج مصر معه.

وتقدم شوقي بالشكر لأطباء مستشفى زمزم وقاموا بعملهم بشكل رائع مثلما يقول الكتاب حتى اللحظة الحالية".

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