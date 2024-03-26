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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ أمسية دينية بشعار "حقوق الإنسان في الأديان السماوية"

صدى البلد

تحت شعار " حقوق الإنسان في الأديان السماوية " قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنفيذ ثاني الأمسيات الدينية (رسولنا قدوة لنا) وذلك بمركز شباب أبوسمبل بنصر النوبة بحضور أعضاء مركز شباب أبو سمبل ومراكز الشباب التابعة للإدارة. 

ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتعليم المدن، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى إدارة التعليم المدنى بتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، وإدارة شباب نصر النوبة قسم التعليم المدني بتعليمات منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة ، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والمنطقة الأزهرية بأسوان.

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الشباب والرياضة 

وقد حاضر في اللقاء الشيخ صلاتو محمود بمنطقة وعظ أسوان، والقمص رافائيل ميلاد كاهن كنسية الشهيد العظيم مارجرجس بكوم أمبو ، حيث تضمنت الأمسية بيان حقوق الإنسان في الشرائع والأديان السماوية وتعظيم جميع الأديان السماوية للإنسان ونشر التسامح والمحبة والسلام بين البشر والتعايش السلمي والمجتمعي ونبذ العنف.

 

 

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