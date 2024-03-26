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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

صدى البلد

يعاني الكثير من الإمساك المزمن ويحتاج البعض علاجات منزلية بدلا من الأدوية .

ونشر الدكتور أحمد شكر اخصائي امراض الباطنة أهم العلاجلات الطبيعية للعلاج من الامساك  وهي:

تناول  6 حبات من التين المجفف صباحا على الريق ويستمر على ذلك كل صباح.

- يكثر المصاب من تناول الفواكه وشرب الماء مابين 8 أكواب الى 10 أكواب في اليوم لتخفيف حدة الامساك .

- تناول مشروب اليانسون مفيد لعلاج الإمساك وذلك بشرب كوب واحد صباحا وواحد مساءا الا حين الشفاء .

- يغلى كوب ماء ويضاف اليه ملعقة من الورد وملعقة من السنا مكي ويترك على نار هادئة لمدة 1 دقيقة بعدها يصفى ويشرب تعتبر هاته الوصفة أقوى علاج للتخلص من الامساك حيث ان النتائج تكون سريعة .

- يتناول المصاب بالامساك زيت الزيتون بمقدار ملعقة واحدة صباحا وواحدة في الضهر وأخرى ليلا فزيت الزيتون يقوم بتليين البطن ويحارب الامساك .

- شرب مغلى الحلبة يعد مفيدا للامساك وذلك بغلى كوب ماء واضافة اليه ملعقة من الحلبة ويترك ليستحلب لمدة ١٥ دفيقة ويحلى بعسل ويشرب فهو مفيد لعلاج الامساك .

- ممارسة الرياضة تعمل على تسريع عملية الهضم وخاصة رياضة البطن .

-  تناول مشروب البقدونس و الشعير يعد علاجا مساعدا للامساك .
- تناول معلقتين من الرده على كوب زبادى خالى الدسم مره او اتنين يوميا .

 

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