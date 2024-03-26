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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2600 جنيه للجرام.. تطورات جديدة فى أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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استقرار أسعار الذهب وانخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء| تفاصيل

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سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :- 


- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3525.75 جنيه للبيع، و 3468.5 جنيه للشراء.

- بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3226.75 جنيه للبيع، و 3179.5 جنيه للشراء.

- ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر إلى 3085 جنيها للبيع، و 3035 جنيها للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2644.25 جنيه للبيع، و 2601.5 جنيه للشراء.

- كما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2056.75 جنيه للبيع، و 2023.25 جنيها للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1762.75 جنيه للبيع، و 1734.25 جنيه للشراء.

- بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأسواق المحلية نحو 24680 جنيها للبيع، و 24280 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب مع تراجع قيمة الدولار في ظل توقعات خفض الفائدة في الاقتصادات الرئيسية.


وانخفض مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات إلى 104 نقطة قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ليسجل 104 نقطة بانخفاض قدره 0.21 نقطة عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المعدن الأصفر  16.4 دولار إلى 2176.40 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 48 دولار إلى 24.89 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وارتفع النحاس بمقدار 85 دولار .

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«آي صاغة»: ارتفاع الدولار بالبنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

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الذهب يسجل انخفاضا والدولار يستقر ومفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

يأتي ارتفاع سعر الذهب مدعوما بزيادة جاذبيته كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

كما يتراقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة منها بيانات الدخل والإنفاق الشخصي ومبيعات المساكن الجديدة والطلب على السلع المعمرة والمبيعات المؤجلة للمساكن وثقة المستهلكين الأمريكيين.

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