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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذهب يسجل انخفاضا والدولار يستقر ومفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضات عن الأيام الماضية فسجل الذهب اليوم عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها، والدولار شهد استقرار وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.62 جنيه للبيع، 46.49 جنيه للشراء، وحالة الطقس اليوم تشهد تحسن في الأحوال الجوية.

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قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”  تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 مارس 2024، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الذهب اليوم الاثنين 25 مارس 2024


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  24280 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 25 مارس 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.62 جنيه للبيع، 46.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 50.39 جنيه للبيع، و 50.23 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 58.77 جنيه للبيع، و 58.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.43 جنيه للبيع، 12.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي151.54 جنيه للبيع، و 151.06جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة واختلفت من منطقة لأخرى وتساقطت حبات البرد في بعض المناطق، كما انخفضت قيم الحرارة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «اليوم سيشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية وستتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم سيشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وهذا الأمر سيشعر بالدفء والاستقرار في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة نهارا، وسيكون الجو دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة».

 

 

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