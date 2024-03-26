أورمان الشرقية تواصل توزيع كراتين المواد الغذائية على المستحقين

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية وجمعية الأورمان كثفتا جهودهما فى توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان، وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه تم توزيع 774 كرتونة مواد غذائية على الأهالى بقرى القطاوية وعزبة إبراهيم موسى وصفط الحنا ومنشأة النور وكفر الزازى وكفر حافظ وعمريط والجمايلة ونزلة الزازى بمركز أبو حماد.

وأشاد "الطحاوي" بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال هذا الشهر المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

وأضاف أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.