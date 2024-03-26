تريزيجية ينشر صوراً جديدة عبر انستجرام.. شاهد

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق طرابزون سبور عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجيه في الصور من داخل الملعب بعد انضمامه لمنتخب مصر.

أكدت تقارير صحفية أن اسم محمود حسن "تريزيجيه"، جناح طرابزون التركي ومنتخب مصر، أصبح يرتبط بالانتقال إلى عدد من أندية دورشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "Karadeniz" التركية، فإن ثلاثي أندية القمة بالدوري السعودي، الهلال والاتحاد والنصر، يهتمون بالتعاقد مع "تريزيجيه"، وسيعملون على التفاوض مع ناديه التركي.

وحددت إدارة طرابزون مبلغ 10 ملايين يورو لمن يرغب في التعاقد مع اللاعب، الذي يُعتبر النجم الأول للفريق التركي خلال الموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 في 22 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن رغبة بعض أندية الدوري السعودي في ضم تريزيجيه ليست الأولى، حيث حاول الهلال واتحاد جدة في السابق، لكن المفاوضات لم تنجح.

تريزيجيه انضم إلى طرابزون سبور قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي منذ عامين، ويمتلك عقدًا مع فريقه التركي حتى صيف عام 2026.