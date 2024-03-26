عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

صدى البلد

توفي لاعب شاب يدعى وسيم جزار إثر تدخل عنيف خلال إحدى المباريات في الدوري الجزائري.

 وأفادت التقارير الطبية بأن الوفاة كانت نتيجة لتدخل عنيف خلال المباراة، وضرب الكرة برأسه ما تسبب في إصابته بجروح قاتلة 

 

مخاطر الضربات الرأسية في كرة القدم

وكانت هناك الكثير من الدراسات حول مخاطر ضرب الكرة بالرأس وفقال  “هيلث داي”، حيث لا تزال الأدلة تتزايد على أن الضربات الرأسية في كرة القدم أمر خطير، ويوجد قلق من أنها قد تسبب الضمور العصبي والخرف لاحقاً.

 

وقال الدكتور مايكل ليبتون الباحث الرئيسي من جامعة كولومبيا: “هناك قلق عالمي هائل بشأن إصابات الدماغ بشكل عام، واحتمال أن تسبب كرة القدم آثاراً ضارة طويلة المدى على الدماغ بشكل خاص.

ضربات الرأس كرة القدم وفاة لاعب شهير وفاة لاعب وسيم جزار لاعب شهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

موضوعات متعلقة

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي نفس فستان درة تثير الجدل على «فيسبوك»

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

بين مفتوح ومحتشم.. عبايات إلهام شاهين في رمضان تثير الجدل.. شاهد

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

ترشيحاتنا

بدء محاكمة المتهمين بسرقة فيلا الفنانة ميرهان حسين.. فيديو

لا شكاوى والأسئلة واضحة| شاهد صور انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة

جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

بسبب خلافات مالية.. جزار يق.تل عاطلا في بني سويف| تفاصيل

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ