مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

توفي لاعب شاب يدعى وسيم جزار إثر تدخل عنيف خلال إحدى المباريات في الدوري الجزائري.

وأفادت التقارير الطبية بأن الوفاة كانت نتيجة لتدخل عنيف خلال المباراة، وضرب الكرة برأسه ما تسبب في إصابته بجروح قاتلة

مخاطر الضربات الرأسية في كرة القدم

وكانت هناك الكثير من الدراسات حول مخاطر ضرب الكرة بالرأس وفقال “هيلث داي”، حيث لا تزال الأدلة تتزايد على أن الضربات الرأسية في كرة القدم أمر خطير، ويوجد قلق من أنها قد تسبب الضمور العصبي والخرف لاحقاً.

وقال الدكتور مايكل ليبتون الباحث الرئيسي من جامعة كولومبيا: “هناك قلق عالمي هائل بشأن إصابات الدماغ بشكل عام، واحتمال أن تسبب كرة القدم آثاراً ضارة طويلة المدى على الدماغ بشكل خاص.